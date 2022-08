Fechten: Vizeweltmeisterin Ndolo startet künftig für Kenia

"Meine letzten Karrierejahre möchte ich ganz in den Dienst des kenianischen Fechtsports stellen", wurde Ndolo in einer Mitteilung des Verbandes zitiert: "Ich glaube im Heimatland meines verstorbenen Vaters durch mein Engagement einiges bewirken zu können. Und hoffentlich genauso ein Vorbild zu werden, wie ich sie am Anfang meiner Karriere in Bonn tagtäglich in der Fechthalle antreffen durfte."