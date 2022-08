Kanu-EM: Brendel peilt drei Medaillen an

Dass der Kanu-Rennsport 50 Jahre nach Olympia in München bei der Multi-EM an gleicher Stätte vertreten ist, freut Brendel sehr. "So etwas gab es lange nicht, außerdem hatte ich auf dieser schönen Strecke noch keinen internationalen Wettkampf", sagte er: "Es ist toll, dass wir das Olympia-Jubiläum so feiern können."