Schönherr fällt aus: Johannesen neuer Schlagmann im Achter

"Es zieht sich durch die Saison. Immer wieder müssen wir aufgrund von Ausfällen die Mannschaft neu formieren und müssen neue Lösungen finden", sagte Bundestrainer Uwe Bender: "Nach dem bisherigen Saisonverlauf sind die Briten klarer Favorit. Beim Weltcup in Luzern lagen sie fünfeinhalb Sekunden vor uns. Das ist ? so realistisch muss man sein ? in dieser kurzen Zeit eigentlich nicht aufzuholen."