Sportschau: Debatte über Umgang mit Russen im Sport

Für die Expertin, die früher auch dem Bundestags-Sportausschuss angehörte, ist die Entwicklung die Folge systematischer Unterwanderung internationaler Strukturen: "Russland hat es geschafft, über Jahre hinweg seinen Einfluss zu optimieren - über sehr generöse finanzielle Zuwendungen an den internationalen Sport, an nationale Sportverbände, an Fachverbände, an Veranstalter. Es hat damit die Institutionen von innen so ausgehöhlt, unterminiert, korrumpiert, dass es niemand mehr wagt, gegen diese russischen Funktionäre vorzugehen."