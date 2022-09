Klimaerwärmung: Segel-Star Herrmann hat "eine Menge" Sorgen

Herrmann, der durch seinen fünften Platz bei der Vendee Globe zu Deutschlands bekanntesten Segler aufstieg, macht zurzeit mit seiner neuen Rennyacht "Malizia - Seaexplorer" in seiner Heimatstadt Hamburg Station. Dort stellte der 41 Jahre alte Skipper am Mittwoch sein neues Buch "My Ocean Challenge - Kurs auf Klimaschutz" vor, das er zusammen mit seiner Frau Birte Lorenzen-Herrmann geschrieben hat.