Nach 47 Jahren: Deutscher Gold-Teenie schreibt Geschichte

Den Weg nach Deutschland haben mittlerweile auch Varfolomeevs Vater, ihr Bruder und der Familienhund gefunden, gemeinsam mit der Mutter und der Ausnahmegymnastin leben sie in Fellbach bei Stuttgart. Nur die Großeltern väterlicherseits sind in Sibirien geblieben. Und nehmen doch großen Anteil am Erfolgsweg ihrer Enkelin. Varfolomeev: „Vor jedem Wettkampf rufe ich meine Oma an, damit sie genau weiß, wann sie die Daumen drücken muss.“