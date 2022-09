Ruder-WM: Deutsche Boote müssen in B-Finals

Der DRV geht nach mehreren coronabedingten Absagen in Tschechien nur in acht der 14 olympischen Klassen an den Start. Einzige Medaillenhoffnungen sind im Einer Titelverteidiger Oliver Zeidler und die EM-Dritte Alexandra Föster, die am Freitag ihre Halbfinals bestreiten. Auch der Männer-Achter ist dann im Hoffnungslauf gefordert.