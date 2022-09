Ruder-WM: Deutsche Boote müssen in den Hoffnungslauf

Frankfurt am Main (SID) - Die Boote des Deutschen Ruderverbandes (DRV) haben am zweiten Wettkampftag der WM in Racice/Tschechien in den olympischen Klassen das direkte Weiterkommen verpasst. Der Doppelvierer, der Doppelzweier und der Leichtgewichts-Doppelzweier der Frauen müssen ebenso in den Hoffnungslauf wie der Männer-Vierer ohne Steuermann.