Surfer Köster peilt Heimsieg vor Sylt an

Aktuell führt der Brasilianer Marcilio Brawzinho Browne das Ranking mit 17.000 Punkten an. Köster, der nach Rang 25 zum Auftakt auf den Kapverden das Rennen vor seiner Heimat Gran Canaria im Juli gewonnen hatte, liegt mit 11.968 Zählern in Lauerstellung. Seinen bis dato letzten WM-Titel gewann er 2019. In den vergangenen beiden Jahren wurde in der Disziplin Wave aufgrund der Pandemie kein Weltmeister gekürt.