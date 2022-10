Athleten-Verein will Rekabis Schutz durch IOC und Weltsport

Rekabi war am Mittwoch in Teheran gelandet. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Proteste in Iran gegen das herrschende Mullah-Regime hatte ein Wettkampf der 33-Jährigen am vergangenen Wochenende in Südkorea für Aufsehen gesorgt, weil die Athletin entgegen der Gesetze ihres Landes ohne die Hidschab genannte Kopfbedeckung in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten war.