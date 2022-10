Deutsche Fallschirmspringer verpassen WM-Podest

Die deutschen Fallschirmspringer haben bei der WM in Eloy/Arizona trotz überzeugender Leistungen die Medaillenränge knapp verpasst. Im ersten von zwei Blöcken der Titelkämpfe erzielte der Hamburger Max Manow mit dem vierten Platz in der Disziplin Canopy Piloting die beste Platzierung unter den Startern des Deutschen Fallschirmsport-Verbandes (DFV). In der Teamwertung landete Deutschland auf Rang fünf.