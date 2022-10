Deutscher Schützenbund mit gemischtem WM-Fazit

Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Schützenbund (DSB) hat nach der Weltmeisterschaft in Kairo ein zwiegespaltenes Fazit gezogen. „Es ist durchschnittlich gelaufen, wenn wir auf die olympischen Disziplinen schauen. In den nicht-olympischen Disziplinen waren wir gut“, sagte Sportdirektor Thomas Abel. Insgesamt landeten die deutschen Sportschützen mit fünf Gold-, vier Silber- und zehn Bronzemedaillen auf Platz vier im Medaillenspiegel.