Fußverletzung: Kunstturn-WM ohne Schäfer-Betz

Schlechte Nachrichten für den Deutschen Turner-Bund kurz vor der WM in Liverpool (29. Oktober bis 5. November): Pauline Schäfer-Betz, 2017 Weltmeisterin am Schwebebalken, hat ihre WM-Teilnahme abgesagt. Die 25-Jährige aus Chemnitz kämpft bereits seit den Europameisterschaften in München mit einer Verletzung am rechten Fußgelenk, die sich zuletzt immer weiter verschlimmerte. Sie wird in der kommenden Woche operiert.