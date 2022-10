Kitesurfen: „Powerfrau“ Leonie Meyer WM-Neunte

2024 steht Kitesurfen erstmals im Programm der Olympischen Spiele. Bei der Premiere in Marseille peilt die 29-Jährige eine Medaille an. Aus ihrem Umfeld erntete Meyer nach ihrem WM-Auftritt viel Lob. "Sie ist eine Powerfrau hoch drei", sagte Teamkollege Florian Gruber. DSV-Sportdirektorin Nadine Stegenwalner schlug in die gleiche Kerbe: "Die Leistung von Leonie Meyer ist imposant, bemerkenswert, stark."