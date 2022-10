Rekabi dankt für die Unterstützung: "Ich liebe euch alle"

Viele Menschen hatten Rekabi am Mittwoch bei ihrer Rückkehr nach Teheran am Flughafen der Hauptstadt gefeiert. Die 33-Jährige war bei den Asienmeisterschaften in Seoul ohne den für Frauen im Iran obligatorischen Hidschab zu ihrem Wettkampf angetreten und hatte damit weltweites Aufsehen erregt.