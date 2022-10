Zwei Athleten erkrankt: Kunstturner ersatzgeschwächt zur WM

Wegen zweier Krankheitsfälle müssen die deutschen Kunstturner ersatzgeschwächt zu den am Sonntag beginnenden Weltmeisterschaften in Liverpool reisen. Lucas Kochan aus Cottbus wird durch den deutschen Pauschenpferd-Meister Pascal Brendel (Wetzlar) ersetzt, neuer Reserveturner ist anstelle von Nick Klessing aus Halle der Böckinger Milan Hosseini, nationaler Titelträger am Boden.