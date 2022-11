Kunstturn-WM: 13. Team-Titel für Rekord-Weltmeister China

Beim von zahlreichen weiteren Patzern überschatteten Wettbewerb in der M&S-Arena konnte die Riege aus Russland ihren 2019 in Stuttgart erkämpften Titel nicht verteidigen. Wegen des Angriffskriegs in der Ukraine ist der siebenmalige Weltmeister wie auch Belarus in Liverpool von der WM-Teilnahme ausgeschlossen.