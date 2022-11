Kunstturn-WM: Hashimoto holt Mehrkampf-Gold - Dauser Elfter

Generalprobe gelungen: Beim Testlauf für das sonntägliche Finale am Barren hat der Olympia-Zweite Lukas Dauser bei den Weltmeisterschaften in Liverpool die Konkurrenz schwer beeindruckt. Der 29-Jährige aus Unterhaching erturnte an seinem Spezialgerät im Rahmen der Mehrkampf-Entscheidung 15,166 Punkte, der höchste Wert des Abends an diesem Gerät.