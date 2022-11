Neuer Vorstandschef bei adidas: Gulden folgt auf Rorsted

"Björn Gulden verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung in der Sportartikel- und Schuhbranche. Daher kennt er sich in der Industrie bestens aus und ist im Sport und Sporthandel hervorragend vernetzt", sagte Thomas Rabe, Aufsichtsratsvorsitzender der adidas AG. Man sei "fest davon überzeugt, dass Björn Gulden adidas in eine neue Ära der Stärke" leiten werde.