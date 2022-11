Segel-Probleme: Herrmann verspätet sich bei Route du Rhum

Wie sein Team Malizia bekannt gab, wird Herrmann das Rennen auf jeden Fall zuende segeln, aber wohl erst am kommenden Mittwoch die Ziellinie erreichen. Der Franzose Charles Caudrelier hatte diese bereits am vergangenen Mittwoch als Sieger überquert, er legte die 3542 Seemeilen vom französischen Saint-Malo nach Guadeloupe in der Rekordzeit von 6 Tagen, 19 Stunden und 47 Minuten zurück.