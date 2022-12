Olympia: Athleten fordern Revolution der Sportförderung

Wesentliche Kernpunkte der Ideensammlung sind der Wunsch, auch dezentrale Modelle zu unterstützen. Ein Innovationstopf könnte Fördergelder an "vielversprechende Initiativen" vergeben. Auch regt Athleten Deutschland an, die Kaufkraft beispielsweise in Form eines Athletengelds, etwa für Serviceleistungen, zu erhöhen.