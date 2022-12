Aus im WM-Viertelfinale für deutsche Goalballer

Weils WM-Fazit fiel dennoch positiv aus, "insbesondere, da wir uns in einem Umbruch-Jahr befinden. Wir sind nach den Tokio-Ereignissen schon ein bisschen down gewesen, deshalb war das Viertelfinale ein realistisches Ziel. Das haben wir erreicht." Bei den Paralympics 2021 war das deutsche Team in der Vorrunde gescheitert.