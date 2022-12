DBS: Zu wenig Sport-Angebote für Menschen mit Behinderungen

Lediglich in sieben Prozent der über 87.000 Sportvereine in Deutschland gibt es Angebote für Menschen mit Behinderungen. „Das ist erschreckend wenig“ sagt Stefan Kiefer, Generalsekretär des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS): „Wie wollen wir glaubhaft Teilhabe und Inklusion im Sport vorantreiben, wenn es nicht einmal in jedem zehnten Sportverein Angebote für Menschen mit Behinderungen gibt?“