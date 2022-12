Para Weltcup: Drei Siege für deutsche Langläufer

In der sitzenden Klasse holte die erfahrene Anja Wicker zwei Siege für den DBS. Die sehbehinderte Leonie Walter gewann zudem erstmals einen Weltcup, Linn Kazmaier sicherte zwei zweite Plätze, Rang zwei ging ebenso an Marco Maier in der stehenden Klasse und an Nico Messinger bei den Sehbehinderten.