Politik und Sport an einem Tisch: Bewegungsgipfel in Berlin

Corona-Stillstand und Energiekrise haben dem Breitensport massiv zugesetzt, die Politik und der organisierte Sport wollen nun gemeinsam tätig werden und setzen sich an einen Tisch. Auf Einladung des Bundesministeriums des Innern unter der Leitung von Nancy Faeser und des Gesundheitsministeriums mit Karl Lauterbach (beide SPD) an der Spitze kommt es am Dienstag in Berlin (ab 10.00 Uhr) zum Bewegungsgipfel.