Special-Olympics-Athleten ehren Berliner Top-Sportler

Die Special-Olympics-Weltspiele finden 2023 mit 7000 Athletinnen und Athleten aus 190 Nationen in Berlin statt. 26 Sportarten stehen auf dem Programm. Die Eröffnungsgala findet am 17. Juni im Berliner Olympiastadion statt, die Abschlussfeier am 25. Juni vor dem Brandenburger Tor.