Sportradio Deutschland wird zum 31. Dezember eingestellt

Aus für Sportradio Deutschland: Das Digitalradio wird seinen Sendebetrieb zum 31. Dezember einstellen. Dies teilte die Dachorganistaion Teutocast GmbH am Montag mit. Man werde sich „strategisch neu positionieren und sich ab 2023 auf seine Holdingfunktion fokussieren“, hieß es in einer Mitteilung. Sportradio Deutschland hatte am 29. Mai 2021 den Sendebetrieb aufgenommen.