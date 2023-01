DSV kooperiert mit Skiverbänden aus Österreich und Schweiz

Die Skiverbände aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wollen in Zukunft enger zusammenarbeiten. Die drei Partner unterzeichneten am Rande des alpinen Weltcups in Kitzbühel einen "weitreichenden Kooperationsvertrag", in dem sie sich gegenseitige Unterstützung bei "strategischen Maßnahmen" zusichern, wie aus einer gemeinsamen Mitteilung hervorgeht.