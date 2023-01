Hennig legt Wettkampfpause ein

Hennig, die am 7. Januar für den ersten Weltcupsieg einer deutschen Langläuferin seit 2009 gesorgt hatte, will am 3. Februar in Toblach in den Weltcup zurückkehren. Schon nach der Tour hatte sie wegen einer Erkältung kürzer treten müssen. "Es hat eine Woche gedauert, bis ich wieder ganz gesund war", sagte die Sächsin.