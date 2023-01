Olaf Tabor neuer DOSB-Vorstand Leistungssport

Tabor selbst bezeichnete den Leistungssport in der Mitteilung von Donnerstag als "Herzensangelegenheit". Er gehe "die herausfordernde Aufgabe mit großer Motivation, aber auch mit Respekt an", sagte er: "Insbesondere die Idee eines Sportfördergesetzes in Kombination mit einer Leistungssport-Agentur halte ich für zukunftsweisende Bausteine eines konkurrenzfähigen Leistungssportsystems." An der Reform der Spitzensportförderung arbeitet der DOSB gemeinsam mit der Politik.