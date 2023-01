Olympiasiegerin Carl steigt aus der Tour de Ski aus

„Das linke Knie ist gereizt und überdehnt, schwerwiegende Verletzungen des Meniskus oder der Bänder konnten mittels MRT ausgeschlossen werden“, teilte DSV-Mannschaftsarzt Tom Kastner am Donnerstag mit. Die Verletzung werde laut Verband physiotherapeutisch behandelt. Carl, die nach vier von sieben Rennen auf Rang 39 lag, könne nach einer kurzen Trainingspause aller Voraussicht nach bereits in einigen Tagen wieder in das Training einsteigen.