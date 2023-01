Skilanglauf: Gimmler Neunte im Sprint

Team-Olympiasiegerin Victoria Carl (Zella-Mehlis) war bereits in der Qualifikation gescheitert. Ihre Gold-Kollegin von Peking Katharina Hennig, die am 7. Januar für den ersten Weltcupsieg einer deutschen Langläuferin seit 2009 gesorgt hatte, ist in Les Rousses nicht am Start und wird erst am kommenden Wochenende in Toblach in den Weltcup zurückkehren.