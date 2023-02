Cottbus: Seitz stürzt - Silber für Hosseini und Jauch

Der deutsche Boden-Meister Milan Hosseini aus Böckingen und die Stuttgarter Weltcup-Debütantin Meolie Jauch haben beim Turnier der Meister in Cottbus am Samstag überraschend zwei Silbermedaillen gewonnen und damit für die einzigen deutschen Podiumsplatzierungen gesorgt. Der 21-jährige Hosseini musste sich an seinem Spezialgerät nur Olympiasieger Artem Dolgopyat aus Israel geschlagen geben, die fünf Jahre jüngere Jauch wurde Zweite am Stufenbarren.