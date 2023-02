Der EM-Titeltraum des deutschen Teams endet im Halbfinale.

Das Team von Chef-Bundestrainer Detlef Poste bäumte sich nach frühem 0:2-Rückstand zwar noch mal auf, musste sich am Ende jedoch mit 1:3 geschlagen geben. Im Finale zweier bisher Ungeschlagener treffen die Franzosen am Samstag (18.00 Uhr) auf Dänemark.

Nach der deutlichen Pleite gegen das Gastgeberland im Gruppenfinale am Donnerstag (0:5) wollte die deutsche Mannschaft in Aire-sur-la-Lys schnelle Revanche nehmen, stand aber nach den beiden Einzel-Niederlagen von Yvonne Li (Lüdinghausen) und Fabian Roth (Refrath) erneut früh unter Druck. Dem hielten Linda Efler/Isabel Lohau (Mülheim an der Ruhr/Bischmisheim) im anschließenden Doppel zunächst stand und verkürzten auf 1:2.