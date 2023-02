DLV-Präsident gegen Eingliederung russischer Athleten

DLV-Präsident Jürgen Kessing hat sich klar gegen eine Rückkehr russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten ausgesprochen, solange der Krieg in der Ukraine nicht beendet ist. Das sagte der Chef des Deutschen Leichtathletik-Verbandes am Samstag am Rande der deutschen Hallen-Meisterschaften in Dortmund.