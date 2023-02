DTB-Pokal: Saisonstart für Europameisterin Malewski

Schwebebalken-Europameisterin Emma Malewski aus Chemnitz startet beim DTB-Pokal vom 17. bis 19. März in Stuttgart in die vor-olympische Saison. Die 18-Jährige steht zusammen mit Ex-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz (ebenfalls Chemnitz), der Lokalmatadorin und Stufenbarren-Europameisterin Elisabeth Seitz sowie der deutschen Mehrkampf-Meisterin Sarah Voss aus Köln in der deutschen Frauenriege.

Das Männer-Team wird vom Hannoveraner Andreas Toba, 2021 Vize-Europameister am Reck, angeführt. Nicht an die Geräte geht in der Porsche-Arena Lukas Dauser aus Unterhaching. Der Vize-Weltmeister am Barren, 2022 zu Deutschlands Turner des Jahres gewählt, laboriert noch an den Folgen einer Ende vergangenen Jahres erlittenen Schulterverletzung.