Nach Wal-Problem: Herrmann startet gut in Königsetappe des Ocean Race

Hochseesegler Boris Herrmann ist am Sonntag mit Malizia in die Königsetappe des Ocean Race gestartet. Das Boot des 41-Jährigen kreuzte als Zweiter die Startlinie vor Kapstadt und machte sich um 14:15 Uhr Ortszeit auf den schwierigen Weg in Richtung des brasilianischen Zielhafens Itajai. Zuvor war der Startbereich aufgrund der Sichtung von Walen verlegt worden.