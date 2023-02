Warmes WM-Wetter: Dobler erwartet „gnadenlosen“ Skiathlon

Die hohen Temperaturen stellen die Skilangläufer bei der Nordischen Ski-WM in Planica vor Herausforderungen. Der Skiathlon über 30 Kilometer am Freitag (15.30 Uhr/ZDF und Eurosport) werde „knallhart und gnadenlos“, sagte Jonas Dobler nach dem Training am Donnerstag. Der Schnee sei aktuell „sehr schwer, sehr tief und sehr langsam“. Zuletzt hatte es in Slowenien zweistellige Plusgrade gegeben, ab der kommenden Woche soll es aber kälter werden.