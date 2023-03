Crew um Herrmann nimmt nach Reparatur das Rennen wieder auf

Drama auf hoher See! Inmitten des Ocean Race ein Teil des Masts von Boris Herrmann gerissen.

Ausgerechnet bei der dritten der insgesamt sieben Etappen mit dem Ziel Itajai/Brasilien passierte das Unglück. Die Etappe ist mit 12.750 Seemeilen der längste Streckenabschnitt in der 50-jährigen Geschichte der Regatta.

Die Route führt Herrmann und Co. über rund einen Monat durch den Südlichen Ozean entlang der Eisgrenze vorbei an den drei berühmten Kaps der Guten Hoffnung, Leeuwin und Hoorn. Es werden dabei extreme Wetterbedingungen erwartet.

Doch gemeinsam mit seiner Crew konnte Herrmann den Riss am 28 Meter hohen Mast der Hightech-Yacht Malizia-Seaexplorer reparieren und kann die Teilnahme an der Königsetappe des berühmten Segelrennens um die ganze Welt fortsetzen.

„Großer Mut“: Reparatur mitten auf dem Ozean

Seinem Crewmitglied Will Harris zollte Herrmann "großen Respekt", denn "es braucht großen Mut, für so viele Stunden da oben am Mast zu arbeiten, während wir drei Meter hohe Wellen haben."