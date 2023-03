DFV-Springer bringen sich für WM in Stellung

Die deutschen Fallschirmspringer haben sich bei den vierten offenen Deutschen Indoor-Meisterschaften im Skydiving für die WM in Stellung gebracht. Die Siege bei den Titelkämpfen in München sicherten sich am Freitag und Samstag das Team Jochen Schweizer Arena Airfource (FS-4way open), Windobona Flytopia (Dynamic 2-way) und Roland Carl (Indoor Solo Freestyle).