Fecht-Olympiasiegerin Charlan: „Neutralität ändert nichts“

"Der Tag der Entscheidung der FIE war der schlimmste in meinem Leben", sagte Charlan: "Gegen Russen antreten zu müssen, ist unvorstellbar, so unfair. Unser Verband hat nun diese Entscheidung getroffen. Für mich bedeutet das, dass ich die letzte Olympia-Qualifikation verpasse, an der ich hätte teilnehmen können." 2008 in Peking hatte Charlan mit der Säbel-Mannschaft Gold gewonnen, 2012 in London und 2016 in Rio jeweils Bronze im Einzel geholt.