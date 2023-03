German Open: Li scheitert in Runde zwei

Olympiateilnehmerin Yvonne Li ist bei den German Open in Mülheim an der Ruhr im Achtelfinale ausgeschieden. Die 24-Jährige, einzige Spielerin des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) im Hauptfeld, unterlag am Donnerstag der Weltranglistensechsten Wang Zhi Yi aus China mit 12:21, 16:21. Die deutschen Männer hatten im Einzel allesamt die Qualifikation für das Hauptfeld verpasst.