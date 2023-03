Olympia-Ticket: Ulbrich holt EM-Gold mit dem Luftgewehr

Luftgewehrschütze Maximilian Ulbrich hat bei der EM in Estland die Goldmedaille gewonnen und dem Deutschen Schützenbund (DSB) damit einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele 2024 in Paris gesichert. Der 22-Jährige von der SG Wilzhofen gewann das Finale in Tallinn mit 16:12 gegen Titelverteidiger Patrik Jany aus der Slowakei.