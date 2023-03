Skilanglauf: Carl beim ersten "Fünfziger" auf Rang 15

Die Teamsprint-Olympiasiegerin belegte in Oslo nach 2:17,20,7 Stunden den 15. Rang, nie zuvor waren Frauen im Weltcup über diese Distanz gelaufen. Der Sieg ging an die Norwegerin Ragnhild Haga, die mit 32 Jahren erstmals in ihrer Karriere ganz oben stand.

Carl, einzige deutsche Starterin am Holmenkollen, lag nach 25 Kilometern sogar in Führung, da sie zur Halbzeit auf einen Skiwechsel verzichtete. Als sie diesen später nachholte, zog die Spitzengruppe davon. Auf den letzten Kilometern verlor die 27-Jährige dann noch einmal viele Plätze.

Henning verzichtet auf Start

Weil die Distanzen im Langlauf seit Saisonbeginn in beiden Geschlechtern gleich sind, laufen die Frauen wie die Männer nun 50 statt wie bisher 30 Kilometer. Die Änderung ist allerdings umstritten. Katharina Hennig hatte auf einen Start verzichtet, wird aber am Dienstag am Sprint in Drammen teilnehmen.