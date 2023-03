Weltcup: Wasserballer starten mit drei Siegen

Die Mannschaft von Bundestrainer Milos Sekulic ist damit vor der abschließenden Partie am Sonntag (10.30 Uhr) gegen Außenseiter Großbritannien auf einem guten Weg zum Gruppensieg. Für die zweite Runde in Berlin ist Deutschland als Gastgeber ohnehin qualifiziert.

Der neu geschaffene Weltcup hat die Weltliga abgelöst. Die deutsche Auswahl geht als EM- und WM-13. des Vorjahres allerdings nur in der Division II des Wettbewerbs an den Start, kann sich über das Turnier in Berlin (1. bis 7. Mai) im Duell mit weiteren Teams aus Übersee dennoch für das Weltcup-Finale in Los Angeles (30. Juni bis 2. Juli) qualifizieren.