Cricket: Australische Sportheldin gestorben

Die gelernte Krankenschwester schrieb Geschichte, als sie am 21. Februar 1958 im Melbourne in einem Cricket-Länderspiel gegen England zum Einsatz kam.

"Als erste Aboriginal-Frau in einer australischen Nationalmannschaft war Faith eine Inspirarion für alle, die ihr auf ihrem Weg gefolgt sind", sagte Nick Hockley, Präsident von Cricket Australia.

Für ihren jahrzehntelangen Kampf für die Rechte der Aborigines und der Torres-Strait-Insulaner wurde Thomas, die in der australischen Liga für die South Australian Scorpions in Adelaide gespielt hatte, 2019 mit dem Order of Australia ausgezeichnet.