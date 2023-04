BVB-Coach Terzic: „Kein Grund, negativ“ zu sein

Trotz der Enttäuschung im Spitzenspiel bei Bayern München schaut Trainer Edin Terzic von Borussia Dortmund optimistisch auf den Kracher im DFB-Pokal bei RB Leipzig. „Es gibt absolut keinen Grund, negativ oder pessimistisch in die nächsten Aufgaben zu gehen“, sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten vor dem Viertelfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky): „Wir sind immer noch eine der formstärksten Mannschaften in Europa.“