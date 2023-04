mer Sport: DOSB und BMZ mit neuer Ausrichtung

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und das Bundesentwicklungsministerium (BMZ) richten ihr gemeinsames Engagement künftig gezielter auf die Stärkung von Frauen und Mädchen aus. Das vereinbarten DOSB-Präsident Thomas Weikert und Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze in einer gemeinsamen Partnerschaftserklärung am Freitag in Berlin.