Fall Russland: Olympia-Boxen droht noch mehr Chaos

Weil Athleten aus Russland und Belarus wegen des Angriffs auf die Ukraine die Teilnahme an den Europaspielen in Krakau Ende Juni verwehrt werden soll, fordert der Weltverband International Boxing Association (IBA) mit dem russischen Präsidenten Umar Kremlew das IOC auf, dem Wettbewerb den Status der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 zu entziehen.

Gleichzeitig will eine Gruppe von Ländern mit den USA an der Spitze offenbar die IBA verlassen und einen eigenen Verband gründen.

Durch das Aus für die Europaspiele werde russischen und belarussischen Athleten „die Möglichkeit verwehrt, sich für Paris 2024 zu qualifizieren“, heißt es in einer IBA-Mitteilung: „Die IBA bekräftigt ihr Engagement für faire Chancen für alle Athleten, unabhängig von ihrer Nationalität, und wird sich für die Rechte eines jeden von ihnen einsetzen. Die Athleten sollten an erster Stelle stehen, und es sollte keinen Platz für Politik in unserem Sport geben“.