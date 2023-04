VfB Stuttgart: Hoeneß sieht im DFB-Pokal "Riesenchance auf Stimmungsumschwung"

„Ich glaube fest an die Mannschaft, sie hat Potenzial mit hoher individueller Qualität. Ich sehe eine Mannschaft mit Stärken, um die nächsten Aufgaben zu bestehen“, sagte der 40-Jährige vor dem Pokal-Viertelfinale am Mittwoch (18.00 Uhr) beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg .

Es gelte nun, so Hoeneß am Dienstag, „die Aufgabe im Pokal zu meistern und dann in Bochum zu bestehen“. Am Sonntag (17.30 Uhr) steht für den Tabellenletzten das wegweisende Kellerduell in der Liga beim VfL Bochum an.